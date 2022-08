Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 02.08.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 112,00 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,68 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.930 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 95,30 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,52 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 575,71 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,61 Prozent gesteigert.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

