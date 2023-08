Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 129,30 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 129,30 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.260 Stück gehandelt.

Am 29.07.2023 markierte das Papier bei 133,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 3,43 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 55,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 25.07.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74.604,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.685,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,66 USD fest.

