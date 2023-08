Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Mittwochnachmittag ab

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 129,80 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 129,80 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 128,95 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 4.969.437 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 133,74 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 2,95 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 146,63 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 74.604,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

