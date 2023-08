Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 118,08 EUR.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 118,08 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 117,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,00 EUR. Zuletzt wechselten 14.253 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 2,56 Prozent niedriger. Bei 79,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 47,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,63 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 74.604,00 USD gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,66 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

