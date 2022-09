Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Plus

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 109,30 EUR zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,82 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.587 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 19,11 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 14,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 575,71 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.685,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 61.880,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,22 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

