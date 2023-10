Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag seitwärts

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 130,78 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 130,78 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 22.357 Aktien.

Am 19.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 139,16 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Abschläge von 36,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,14 USD.

Am 25.07.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,06 Prozent auf 74.604,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

