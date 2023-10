Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 124,66 EUR.

Um 09:22 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 124,66 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 124,78 EUR an. Bei 124,78 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 5.473 Aktien.

Am 18.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 79,81 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 35,98 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.604,00 USD – ein Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

