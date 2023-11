Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Nachmittag zu

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 127,56 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 127,56 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 128,98 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 128,58 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 8.919.032 Aktien.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,22 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 9,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 34,66 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 24.10.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 76.693,00 USD gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

