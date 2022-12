Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag mit Verlusten

Um 09:22 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 95,99 EUR ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 95,83 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,86 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 605 Aktien.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,07 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 12,84 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,43 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 69.092,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65.118,00 USD umgesetzt.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

