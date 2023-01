Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,9 Prozent auf 85,06 EUR. Bei 85,14 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.990 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 37,05 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (81,03 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 4,97 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,43 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 31.01.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,72 USD je Aktie.

