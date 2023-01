Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Im XETRA-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 04:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 84,30 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,82 EUR an. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 83,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.712 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 37,61 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,03 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 4,04 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,43 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.092,00 USD im Vergleich zu 65.118,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 31.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

