Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 84,02 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 83,87 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,13 EUR. Bisher wurden heute 1.474 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 37,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 81,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,43 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 4,72 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

