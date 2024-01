Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag schwächer

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 137,33 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:04 Uhr 0,6 Prozent auf 137,33 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 15.499 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,86 USD ab. Mit Abgaben von 38,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 150,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 76.693,00 USD gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,74 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie: Was Analysten von Alphabet erwarten

Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie zum Handelsende leichter: Google schließt in Streit um Nutzerdaten offenbar Vergleich