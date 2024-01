Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 138,05 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 138,05 USD. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 138,55 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 137,08 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 137,26 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.648.576 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2023 markierte das Papier bei 142,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 3,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 84,86 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 151,57 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.693,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umsetzen können.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

