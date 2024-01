Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) stabilisiert sich am Mittwochvormittag

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 126,20 EUR.

Mit einem Kurs von 126,20 EUR zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 126,28 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,00 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,28 EUR. Bisher wurden heute 5.306 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 133,70 EUR erreichte der Titel am 12.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 150,14 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie: Was Analysten von Alphabet erwarten

Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie zum Handelsende leichter: Google schließt in Streit um Nutzerdaten offenbar Vergleich