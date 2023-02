Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag tiefer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 4,1 Prozent auf 94,15 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 93,30 EUR. Bei 93,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.825 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 28,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,77 EUR). Mit einem Kursverlust von 18,03 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 131,25 USD.

Am 26.10.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,27 Prozent auf 69.092,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.04.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,10 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

