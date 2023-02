Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 97,04 EUR abwärts. Bei 93,30 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,41 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 87.730 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 131,28 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 26,08 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,77 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 21,65 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.04.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,10 USD je Aktie aus.

