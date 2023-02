Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag tiefrot

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 5,2 Prozent auf 93,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,36 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 93,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.089 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,15 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 28,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,83 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 17,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,13 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.10.2022 vor. In Sachen EPS wurden 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 75.325,00 USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

