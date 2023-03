Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Freitagmittag fester

Um 12:21 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 92,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.187 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 143,75 USD markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 35,79 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 10,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,63 USD.

Am 02.02.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.048,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,96 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,16 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

