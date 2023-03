Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,1 Prozent auf 92,97 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 93,34 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,56 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.398.322 Stück gehandelt.

Bei 143,75 USD markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 35,32 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,56 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.048,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.04.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,16 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

In diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2022 investiert

Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien zählten im vierten Quartal 2022 zum Depot der Commerzbank

Reliance Industries-Geschäftsführer Mukesh Ambani: So wurde der Unternehmer zu einem der reichsten Menschen der Welt