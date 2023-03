Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag zu

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 86,54 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,54 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 86,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.188 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 130,70 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2023 auf bis zu 79,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.048,00 USD – ein Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,16 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

In diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2022 investiert

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien zählten im vierten Quartal 2022 zum Depot der Commerzbank