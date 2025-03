Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 171,18 USD zu. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 173,37 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.781.663 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,05 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 20,95 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 130,67 USD am 06.03.2024. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 23,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,662 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 214,14 USD an.

Am 04.02.2025 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,17 USD gegenüber 1,66 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96,45 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 86,16 Mrd. USD eingefahren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,92 USD je Aktie belaufen.

