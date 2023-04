Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Montagmittag ausgebremst

Um 12:04 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 102,86 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 34.329 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 143,71 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,43 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 23,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.048,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD umsetzen können.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,15 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

