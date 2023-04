Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 103,29 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 102,11 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 102,41 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 4.353.196 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 143,71 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,94 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,63 USD an.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.048,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75.325,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

