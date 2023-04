Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag billiger

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 95,36 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 95,23 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 95,86 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 12.673 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,90 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 27,15 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,81 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Huawei-Aktie: Huawei leidet unter US-Sanktionen

Google-Schwesterfirma künftig ohne Hybride: Robotaxi-Firma Waymo steigt komplett auf Elektroautos um - Alphabet-Aktie gibt nach

Elon Musk, Steve Wozniak & Co.: Tech-Experten setzen sich für Moratorium bei Entwicklung neuer KI-Systeme ein