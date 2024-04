Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Nachmittag ausgebremst

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 153,73 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 153,73 USD ab. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 152,75 USD ein. Mit einem Wert von 153,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.009.642 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 155,68 USD. Gewinne von 1,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 102,63 USD am 27.04.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 33,24 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 156,13 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 86.310,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,80 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

