Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag höher

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 105,90 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 16.995 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 05.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 27,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,75 USD an.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,36 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Künstliche Intelligenz bei Microsoft und Google - so unterschiedlich bewerten die Tech-Giganten das Potenzial von KI

Apple-Aktie an der NASDAQ in Rot: Apple droht Milliardenklage wegen angeblicher iPhone-Drosselung - Initiative mit Google gegen unerwünschtes Tracking

Alphabet-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April