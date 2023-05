Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gesucht

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 105,85 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 106,25 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,53 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.014.143 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2022 bei 122,84 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,36 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Künstliche Intelligenz bei Microsoft und Google - so unterschiedlich bewerten die Tech-Giganten das Potenzial von KI

Apple-Aktie an der NASDAQ in Rot: Apple droht Milliardenklage wegen angeblicher iPhone-Drosselung - Initiative mit Google gegen unerwünschtes Tracking

Alphabet-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April