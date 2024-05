Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 166,28 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 166,28 USD ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 165,98 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,57 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.353.513 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 27.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 174,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.05.2023 Kursverluste bis auf 103,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 59,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,320 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 176,75 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 69,70 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Musks Tesla-Versprechen: Robotaxi oder Model 2 - Was ist realistischer?

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen

Alphabet-Aktie verliert: KI-Erweiterungen von Google nun in Deutschland verfügbar