Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 119,65 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich um 16:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 119,65 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 120,19 USD. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 118,82 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,33 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 4.531.277 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,04 USD. Dieser Kurs wurde am 08.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 7,85 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 43,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,88 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

