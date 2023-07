Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 110,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 110,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,84 EUR. Bisher wurden heute 7.837 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 120,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,55 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 27,45 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,88 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.04.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.787,00 USD – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

