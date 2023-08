Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 128,13 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 128,13 USD. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 127,42 USD ein. Bei 127,98 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 3.478.085 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 133,74 USD markierte der Titel am 29.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,37 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,63 USD.

Am 25.07.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 USD, nach 1,21 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 74.604,00 USD gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,66 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

