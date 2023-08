Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag leichter

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 116,94 EUR nach.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 116,94 EUR abwärts. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 116,94 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 117,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.040 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 121,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 3,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,63 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent auf 74.604,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,66 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Juli 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Alphabet-Aktie

Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China

Finanz-Influencerin warnt Anleger vor unrealistischen Versprechen - und rät zu Durchhaltevermögen am Markt