Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) bricht am Mittwochnachmittag nach oben aus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 8,2 Prozent im Plus bei 228,69 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 8,2 Prozent auf 228,69 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 229,40 USD. Bei 226,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.222.472 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 229,40 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 0,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit einem Kursverlust von 38,55 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,516 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 225,33 USD an.

Am 23.07.2025 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 9,94 USD je Aktie aus.

