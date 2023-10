Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 134,37 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 134,37 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.449 Stück gehandelt.

Am 19.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 139,16 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,56 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 37,98 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,14 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74.604,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.685,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

