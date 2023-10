Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 133,13 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 133,13 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 132,98 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,03 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.396.891 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,16 USD) erklomm das Papier am 19.09.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,53 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,14 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.685,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,68 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Optimismus in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus

Zuversicht in New York: S&P 500 schlussendlich stärker

Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Montagnachmittag steigen