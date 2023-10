Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Vormittag fester

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 128,36 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 128,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 128,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,48 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.282 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,40 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,59 Prozent zulegen. Bei 79,81 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 37,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.685,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

