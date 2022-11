Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 87,53 EUR. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 87,33 EUR. Bei 89,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.249 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Mit einem Zuwachs von 35,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,33 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,23 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,57 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 69.092,00 USD gegenüber 65.118,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 31.01.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,76 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

