Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 127,70 USD nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 127,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 27.434 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 141,22 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 10,59 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,74 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,71 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

