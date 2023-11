Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 129,06 USD nach oben.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 129,06 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 129,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 128,10 USD. Bisher wurden heute 7.506.013 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,22 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 8,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Abschläge von 35,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,71 USD.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 76.693,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.092,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

