Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag höher

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 84,91 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,19 EUR zu. Bei 84,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 18.322 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 81,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Mit Abgaben von 4,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 131,43 USD an.

Am 25.10.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.092,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 65.118,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 4,72 USD je Aktie aus.

