Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 83,06 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,00 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,59 EUR. Zuletzt wechselten 60.960 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 38,53 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,03 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 2,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 131,43 USD.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.092,00 USD im Vergleich zu 65.118,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

