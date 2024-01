Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 139,31 USD.

Um 12:03 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 139,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 16.322 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2023 auf bis zu 142,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 39,09 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 151,57 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 76.693,00 USD gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

