Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 138,58 USD ab.

Um 16:08 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 138,58 USD ab. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 138,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,41 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.923.873 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,68 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,86 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 151,57 USD.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,74 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

