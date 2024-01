Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 127,14 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr bei 127,14 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 127,28 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 126,20 EUR. Bei 126,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.869 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,70 EUR erreichte der Titel am 12.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 37,23 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 151,57 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.693,00 USD – ein Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie: Was Analysten von Alphabet erwarten

Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie zum Handelsende leichter: Google schließt in Streit um Nutzerdaten offenbar Vergleich