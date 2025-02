Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 203,69 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 203,69 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 204,34 USD zu. Bei 203,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.790.815 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (205,48 USD) erklomm das Papier am 01.02.2025. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 0,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.03.2024 bei 130,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,386 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 214,71 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 88,25 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 86,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,02 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

