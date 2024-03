Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 136,53 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 136,53 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.528 Stück gehandelt.

Am 30.01.2024 markierte das Papier bei 153,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 12,63 Prozent zulegen. Am 14.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,42 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 52,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 86.310,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,79 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Bis zu 46 Prozent zu teuer: Für diese KI-Aktien erwarten Analysten einen Kursrutsch

Apple-Aktie in Rot: Apple plant Risikoreduzierung durch alternative App-Stores

Meta-Aktien erreichten weiteres Rekordhoch - Gutes Umfeld stützt