Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 126,56 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 126,56 EUR. Bei 126,80 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 126,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,36 EUR. Zuletzt wechselten 10.909 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,50 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (83,58 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 33,96 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 156,13 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 30.01.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 86.310,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.048,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 23.04.2024 gerechnet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Bis zu 46 Prozent zu teuer: Für diese KI-Aktien erwarten Analysten einen Kursrutsch

Apple-Aktie in Rot: Apple plant Risikoreduzierung durch alternative App-Stores

Meta-Aktien erreichten weiteres Rekordhoch - Gutes Umfeld stützt