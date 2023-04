Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag im Plus

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 12:02 Uhr 0,6 Prozent. Im heutigen Handel wurden bisher 26.954 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,71 USD. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,14 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

