Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stärker

Um 16:08 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 105,43 USD nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,43 USD an. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 5.342.963 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 143,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 26,64 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,51 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,63 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.048,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,14 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

